Avrupa gazetelerinden gözaltındaki Die Welt muhabiri Deniz Yücel için Türkiye'ye çağrı

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel için Avrupa'dan dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın altı ülkesinden gazeteler Türkiye'de gözaltına alınan Deniz Yücel için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye Avrupa'nın değerlerini gözetme çağrısı yaptı.

İspanya'dan El Pais, Fransa'dan Le Figaro, İtalya'dan La Repubblica, Belçika'dan Le Soir ve İsviçre'den Tribune de Geneve ve Tages-Anzeiger gazeteleri Türkiye'de gözaltı süresinin uzatıldığı bildirilen Deniz Yücel'in serbest bırakılması için dayanışma gösterdi.

Gazeteler, Avrupa genelindeki Avrupa Gazetesi İttifakı (LENA) projesi kapsamında birlikte çalışıyor. Gazeteler insan hakları kapsamında basın ve düşünce özgürlüğü için mücadele ediyor.

Deniz Yücel için yapılan dayanışma haberlerinde basın ve düşünce özgürlüğüne vurgu yapılırken, gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin konuya dair mesajlarına da yer verildi.

Deniz Yücel'e sosyal medya üzerinden destek mesajları geliyor. Alman siyasiler ve gazeteciler #FreeDeniz etiketiyle gazetecinin serbest bırakılması ve basın özgürlüğünün kısıtlanmaması çağrılarını tekrarlıyor.

Yücel'in Die Welt'deki çalışma arkadaşları Twitter üzerinden Deniz Yücel için özgürlük çağrısı yaptı.

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Görüng Eckardt Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özgür gazetecilik olmadan, demokrasi olmaz. O yüzden Deniz'i özgür bırakın" yazdı.

Yeşiller Partisi Gençlik Kolları ise Almanya Başbakanı Angela Merel'i eleştiren bir paylaşım yaparak, "Merkel'in çekingenliği yanlış. Türkiye'nin otokratikleşmesini bir şey yapmadan öylece izleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Alman ve Türk vatandaşı olan 43 yaşındaki gazeteci, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri üzerine "terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınmıştı.

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DW/GA/HS