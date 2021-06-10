Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü 10 futbolcusu

T24 Spor Merkezi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl gecikmeli olarak, 11 Haziran akşamı İtalya-Türkiye maçı ile başlayacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak final maçı öncesi turnuva tarihinde en çok gol atan 10 futbolu şu şekilde....

10 - Nuno Gomes - Portekiz - 6 gol

EURO 2000, EURO 2004 ve EURO 2008'de forma giyen Portekizli futbolcu toplam 6 gol attı.

Gomes, üç turnuvada 0.43 gol ortalaması ile oynadı.

9 - Zlatan Ibrahimović - İsveç - 6 gol

İsveçli yıldız Ibrahimović, EURO 2004'ten itibaren üst üste 4 turnuvada yer aldı. EURO 2016'da gol kaydedemedi.

Toplamda 6 gol kaydeden Ibrahimović'in ortalaması 0.46 oldu.

8 - Thierry Henry - Fransa - 6 gol

Fransız golcü Henry, oynadığı 3 şampiyonada 11 kez forma giyerken, 6 gol atma başarısını gösterdi.

Thierry Henry'nin gol ortalaması ise 0.55.



7 - Wayne Rooney - İngiltere - 6 gol

İngiliz futbolcu Rooney, 3 turnuvada oynadığı 10 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi.



Wayne Rooney'in gol ortalaması ise 0.60.

6 - Patrick Kluivert - Hollanda - 6 gol

Hollandalı golcü Patrick Kluivert sadece EURO 96 ve EURO 2000'de kadroda yer aldı.

9 maçta 6 gol kaydeden Hollandalı'nın ortalaması ise 0.67 oldu.

5 - Ruud van Nistelrooy - Hollanda - 6 gol

Hollandalı bir diğer golcü Ruud van Nistelrooy, 2004 ve 2008 yıllarında yapılan iki turnuvada boy gösterdi.

8 maçta 6 gol atan Nistelrooy'un gol ortalaması ise 0.75.

4 - Antoine Griezmann - Fransa - 6 gol

Fransız yıldız Griezmann, sadece 2016'daki turnuvada boy gösterdi.



Oynadığı 6 maçta 6 gol kaydeden Fransız futbolcunun gol ortalaması 1 olarak kaydedildi.

3 - Alan Shearer - İngiltere - 7 gol

İngiliz Milli Takımı'nın en önemli golcülerinden biri olan Alan Shearar; 1992, 1996 ve 2000 yıllarında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonaları'nda forma giydi.

7 maçta 9 gol kaydeden İngiliz golcü'nün gol ortalaması ise 0.78.

2 - Cristiano Ronaldo - Portekiz - 9 gol

EURO 2004'ten beri Avrupa Şampiyonlarında boy gösteren Ronaldo, son turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ronaldo kupa tarihinde 21 maçta 9 gol attı.





1 - Michel Platini - Fransa - 9 gol

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu ve en iyi gol ortalamasına sahip futbolcu Fransız Michel Platini oldu.

1984'de Fransa'nın şampiyonluk yaşadığı turnuvaya imzasını atan Platini, 5 maçta 9 gol attı.

Platini, katıldığı tek Avrupa Şampiyonası'nda turnuvada 1.8'lik gol ortalaması yakalamayı başardı.

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