Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü 10 futbolcusu

T24 Spor Merkezi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl gecikmeli olarak, 11 Haziran akşamı İtalya-Türkiye maçı ile başlayacak.
Wembley Stadı'nda oynanacak final maçı öncesi turnuva tarihinde en çok gol atan 10 futbolu şu şekilde....
10 - Nuno Gomes - Portekiz - 6 gol
EURO 2000, EURO 2004 ve EURO 2008'de forma giyen Portekizli futbolcu toplam 6 gol attı.
Gomes, üç turnuvada 0.43 gol ortalaması ile oynadı.
9 - Zlatan Ibrahimović - İsveç - 6 gol
İsveçli yıldız Ibrahimović, EURO 2004'ten itibaren üst üste 4 turnuvada yer aldı. EURO 2016'da gol kaydedemedi.
Toplamda 6 gol kaydeden Ibrahimović'in ortalaması 0.46 oldu.
8 - Thierry Henry - Fransa - 6 gol
Fransız golcü Henry, oynadığı 3 şampiyonada 11 kez forma giyerken, 6 gol atma başarısını gösterdi.
Thierry Henry'nin gol ortalaması ise 0.55.
7 - Wayne Rooney - İngiltere - 6 gol
İngiliz futbolcu Rooney, 3 turnuvada oynadığı 10 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi.
Wayne Rooney'in gol ortalaması ise 0.60.
6 - Patrick Kluivert - Hollanda - 6 gol
Hollandalı golcü Patrick Kluivert sadece EURO 96 ve EURO 2000'de kadroda yer aldı.
9 maçta 6 gol kaydeden Hollandalı'nın ortalaması ise 0.67 oldu.
5 - Ruud van Nistelrooy - Hollanda - 6 gol
Hollandalı bir diğer golcü Ruud van Nistelrooy, 2004 ve 2008 yıllarında yapılan iki turnuvada boy gösterdi.
8 maçta 6 gol atan Nistelrooy'un gol ortalaması ise 0.75.
4 - Antoine Griezmann - Fransa - 6 gol
Fransız yıldız Griezmann, sadece 2016'daki turnuvada boy gösterdi.
Oynadığı 6 maçta 6 gol kaydeden Fransız futbolcunun gol ortalaması 1 olarak kaydedildi.
3 - Alan Shearer - İngiltere - 7 gol
İngiliz Milli Takımı'nın en önemli golcülerinden biri olan Alan Shearar; 1992, 1996 ve 2000 yıllarında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonaları'nda forma giydi.
7 maçta 9 gol kaydeden İngiliz golcü'nün gol ortalaması ise 0.78.
2 - Cristiano Ronaldo - Portekiz - 9 gol
EURO 2004'ten beri Avrupa Şampiyonlarında boy gösteren Ronaldo, son turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ronaldo kupa tarihinde 21 maçta 9 gol attı.
1 - Michel Platini - Fransa - 9 gol
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu ve en iyi gol ortalamasına sahip futbolcu Fransız Michel Platini oldu.
1984'de Fransa'nın şampiyonluk yaşadığı turnuvaya imzasını atan Platini, 5 maçta 9 gol attı.
Platini, katıldığı tek Avrupa Şampiyonası'nda turnuvada 1.8'lik gol ortalaması yakalamayı başardı.
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