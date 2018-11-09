Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği Antalya'da toplandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) -

ANTALYA\'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen 39\'uncu Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu başladı.

Belek\'teki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, Türk futbolunun inişli çıkışlı günler yaşamasına rağmen bu tür etkinlikleri mükemmel yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dilber, \"2024 Avrupa Şampiyonası bize verilseydi bütün Avrupalı futbol dostlarımızı en iyi ağırlayacağımıza inanıyoruz ama başka bahara kaldı. Avrupa Şampiyonası\'nu ilerleyen günlerde en güzel şekilde Türkiye\'de yapacağımıza inanıyoruz\" diye konuştu.

AEFCA Başkanı Walter Gagg, sempozyuma Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika\'dan temsilcilerin katıldığını anlattı. AEFCA\'nın 1980\'de Viyana\'da kurulduğunu aktaran Gagg, \"8 kurucu üye oldu. Şu anda 48 üye var, bu muhteşem. Üye derneklerin çıkarlarını Avrupa seviyesinde temsil için kurulduk. Futbol antrenörlerini Avrupa seviyesinde temsil etme görevine sahibiz. Bütün futbol antrenörlerini Avrupa\'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Futbol antrenörlerini ırk, dil din ne olursa olsun temsil ederiz ve futbol antrenörleri arasında dayanışmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bütün antrenörlere Avrupa genelinde hizmet sunmak istiyoruz. 39\'uncu sempozyuma 5 kıtadaki 70 ülkeden 150 antrenör geldi\" diye konuştu.

UEFA Teknik Eğitmeni Laszio Szalai de UEFA\'nın antrenör eğitimlerine önem verdiğini vurguladı. Avrupa ülkeleri arasında köprü görevi kurduklarını ve antrenör eğitimlerini takip ettiklerini anlatan Szalai, \"Avrupa futbolunun kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Gençelerin gelişimi konusunda UEFA\'nın yatırımlarını artırmayı planlıyoruz. 10 sezonda 1700 teknik adam her yıl eğitim programına katılıyor. Antrenörlerin eğitimi konusunda bilgi alıyor. Antrenörlerin eğitimi, teknik işlerden sorumlu kişilerin eğitimi çok önemli. TFF eğitime çok yatırım yapıyor onlara teşekkür ediyorum\" dedi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas da sempozyumun antrenörlerin birbirine aktaracağı deneyimler açısından önemli olduğundan bahsetti. Antrenörlüğün futbol dünyasının en önemli aktörleri arasında yer aldığına dikkati çeken Kafkas, \"Futbol gelişiminde antrenörlerin payı çok büyük. Bu organizasyonun mesleğimizin gelişimine katkıda bulunacağına, öğreneceğimiz çok şey olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Etkinlikte TÜFAD Onursal Başkanı Özkan Sümer ile TÜFAD Başkanı Dilber konuşmacılara plaket verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Fransız teknik adam ve Red Bull takım direktörü Gerard Houllier sunumunda, 2002\'den 2018 Dünya Kupası\'na kadar değişen futbol taktiği ile oyun anlayışından bahsetti. 2002\'de Brezilya\'nın serbest oyun ve etkili kanat oyuncularıyla başarılı olduğunu hatırlatan Houllier, 2006\'da İtalya\'nın benzer oyunu sergilediğini, 2010\'da İspanya\'nın topa hakim olup kısa paslarla oyunu domine ettiğini söyledi. 2014\'te Almanya\'nın futbol anlayışına tekniğin yanı sıra fiziki güçlülüğü eklediğini dile getiren Houllier, 2018\'de Fransa\'nın topsuz alanda da tehlikeli olmasının fark yarattığını kaydetti.

Houllier, \"Önemli olan evrim geçiriyor olmamız. Geleceğin oyununu, oyuncu profilini geliştirmek için yeni oyun tekniğini takip etmemiz gerekir. Burası tazeleme kursu olarak görülmeli. İyi antrenör, iyi teknik adam olabilmek için kendimizi geliştirmek zorundayız\" diye konuştu.

Sempozyumda öğleden sonra yapılacak oturumlarında Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic\'in yanı sına Tolunay Kafkas\'ın sunumu yapılacak. Sempozyum yarınki sunumların ardından sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- TÜFAD Başkanı İsmail Dilber\'in konuşması

- AEFCA Başkanı Walter Gagg\'ın konuşması

- EFA Teknik Eğitmeni Laszio Szalai\'nin konuşması

- TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas\'ın konuşması

- TÜFAD Onursal Başkanı Özkan Sümer\'ın konuşması

- Red Bull takım direktörü Gerard Houllier\'ın konulşması

- Detaylar

- Plaket verilmesi

(FOTOĞRAFLI)