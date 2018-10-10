Avrupa Franchise sektörü İstanbul'da bir araya geliyor

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Dünyanın önde gelen markalarını bir araya getiren UFRAD’ın desteklediği 16’ncı “Bayim Olur Musun” Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 11-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Zirve dolayısıyla dünya çapındaki en önemli franchise organizasyonlarından olan Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) üyesi ülkeler İstanbul’da bir araya gelecek.

Açılış konuşmasını UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın\'ın yapacağı ve her yıl çeşitli sektörleri bir araya fuar, bu yıl da eğitimden gayrimenkule, bilişimden tekstile, gıdadan kozmetiğe pek çok sektörü aynı çatı altına getirecek. Fuara, Avrupa Franchise Federasyonu üyesi Derneklerin Başkan ve markalarının yanı sıra, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Brezilya’dan Çin’e çok sayıda yatırımcı ve dünya franchise sektörü liderleri katılacak.

Büyümek ve tanınırlığını artırmak isteyen markalar için pek çok fırsatı bünyesinde barındıran ve açılış programına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin de katılacağı fuarda markalar potansiyel girişimcilerle bağlantıya geçme, yurtiçi ve yurtdışı satış bağlantıları kurma, firma bilinirliğini artırma, satış kanallarını artırma ve Franchise sistemi hakkında bilgilenme olanağı bulacaklar.

