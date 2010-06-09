T24- Avrupa Feminist Buluşması, Dünya Kadın Yürüyüşü 3. Uluslararası Eylem 30 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek.





Avrupa Feminist Buluşması Organizasyon Grubu'nun tüm kadınlara açık olan etkinliğe davet çağrısı şöyle:



Biz, Dünya Kadın Yürüyüşü olarak, yoksulluğun ve cinsiyete dayalı şiddetin nedenlerine karşı birlikte kavga veriyoruz. Dünya Kadın Yürüyüşü'nün uluslararası bir feminist ağ olarak oluşumundan on yıl sonra, 30 Haziran 2010 tarihinde Avrupa Sosyal Forumu'ndan bir gün önce İstanbul'da olacağız.



Avrupa kıtasının farklı ülkelerden gelen kadınlar, bu ülkede ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da komşusu olan ülkelerde kadınların verdiği mücadeleyi desteklemek için Türkiye'de buluşacaktır. Ayrıca çeşitli krizlerin - gıda, enerji, çevre ve etik- kadınları nasıl olumsuz etkilediğini ve spekülasyon, yağma ve yeni-sömürgeciliğin sağlam delilinden başka bir şey olmayan mali krizin, devlet çıkarlarını kendi çıkarlarına tabi kılmaya devleti zorlamak için büyük çok uluslu şirketler tarafından nasıl kullandığını görünür kılmak istiyoruz.



Krizlere yönelik kendi çözümlerini dayatmak için kadınları bahane olarak kullanan, egemen ekonomik görüşü reddediyoruz. Biz, kendilerini zenginleştirirken aynı zamanda krize neden olanları anlama ve onlarla mücadele etmenin yeni biçimlerini aramak üzere birlikte örgütlenen kadınlarız.



Güncel durum karşısında ortak tepkimizi formüle etmek ve seslendirmek için İstanbul'da toplanıyoruz.



Hepimiz Özgür Oluncaya Dek Kadınlar Yürüyecek!







Avrupa Feminist Buluşması İstanbul Programı:

29 Haziran 2010

Balkan Karavanının Karşılanması (Taksim Meydanı)

12:00 Karavanın Gelişi ve basın açıklaması



Tekne Eylemi

15:00 İskele (yer duyurulacak)



DKY Avrupa aktivistleriyle gayrı resmi toplantı (Makine Mühendisleri Odası)

18:00 Ağ toplantısı: DKY Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs



Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'tan kadınlar, devletlerinin askeri bütçelerinin azaltılması gibi ortak talepleri tartışacaklar.



19:00 DKY Avrupa aktivistleriyle gayrı resmi toplantı





30 Haziran 2010

Avrupa Feminist Buluşması ( İTÜ Maçka Kampüsü)

09:00 Kayıt



09:30 Açılış oturumu

- Açılış töreni

- Kürt ve Türk feminist ve kadın hareketinin sunumu

- Avrupa'daki mevcut sosyo-ekonomik ve politik durumun sunumu



10:30 Atölyeler Oturum A



12:30 Öğle arası



13:30 Atölyeler Oturum B



16:00 Genel Oturum



- Kongo Eyleminin Sunumu

- 2010 DKY Avrupa Feminist Buluşması Manifestosu





Yürüyüş (Maçka'dan Taksim Meydanına)

19:00 Maçka'dan Taksim'e Yürüyüşün Başlaması



20:30 Avrupa Sosyal Forumu'nun Açılışı