Avrupa Euro Millons'dan bir talihliye126 milyon Euro

Avrupa'da 9 ülkede oynanan "Euro Millions" lotosunu İspanya'da bir kişi kazanarak, 126 milyon 231 bin 764 Euro’luk ödülün ve yeni rekorun sahibi oldu.



İspanyol talihli, 4, 23, 24, 29, 31 ile 8 ve 9 olarak açıklanan "şans yıldızı" sayılarını bilerek büyük ikramiyenin sahibi oldu.



Bu 7 sayıyı bilme ihtimali matematiksel olarak 76 milyon 275 bin 360'da bir.



Bir önceki rekor, 29 Temmuz 2005'te 115 milyon 436 bin 126 Euro kazanan İrlandalı Dolores Mc Namara'ya aitti.



Şanslı İspanyolun aldığı ödül, dünyanın en çok kazanan futbolcusu David Beckham'ın 4 yıllık maaşı ya da 2 adet Airbus A-320 tipi uçağın fiyatıyla neredeyse eşit.



50. yılını kutlayan Euro Millions, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, Portekiz, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya'yı kapsıyor. 15 milyon Euro’dan başlayan ikramiye, sayıları kimsenin tutturamaması durumunda her hafta artıyor.

