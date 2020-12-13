Avrupa Erkekler Cimnastik Şampiyonası'nda Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan'dan 1 gümüş 3 bronz madalya

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, gümüş ve bronz madalya alırken, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisindeki alet finallerinde milli sporcu Bora Tarhan, 2 alette bronz madalya kazandı.

Türkiye adına yer, halka ve atlama masasında performans sergileyen milli sporcu Bora Tarhan, halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Türk cimnastikçi, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.

Şampiyonada, gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer de barfikste gümüş, paralel barda ise bronz madalya kazandı.