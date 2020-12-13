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Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan, paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu

13 Aralık 2020 18:52

 Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.

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