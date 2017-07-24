Avrupa Emre Mor'u unutmadı

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Emre Mor, bugün 20 yaşına girdi. Milli futbolcunun doğum günü, UEFA EURO ve Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesapları tarafından kutlandı.

Göz önünde olan faal futbolcular ve futbol tarihine 'efsane' sıfatıyla yerleşen futbolcuların doğum gününü kutlayan Avrupa Kupaları resmi hesapları, milli futbolcu Emre Mor için de paylaşımda bulundu.

Yayınlanan mesajda Avrupa şampiyonalarının resmi hesabı olan UEFA EURO , Emre için "wonderkid" (potansiyeli olan yetenekli genç futbolcu" ifadesini kullandı.