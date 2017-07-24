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Spor

Avrupa Emre Mor'u unutmadı

Milli futbolcunun doğum günü kutlandı

24 Temmuz 2017 19:03

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Emre Mor, bugün 20 yaşına girdi. Milli futbolcunun doğum günü, UEFA EURO ve Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesapları tarafından kutlandı. 

Göz önünde olan faal futbolcular ve futbol tarihine 'efsane' sıfatıyla yerleşen futbolcuların doğum gününü kutlayan Avrupa Kupaları resmi hesapları, milli futbolcu Emre Mor için de paylaşımda bulundu. 

Yayınlanan mesajda Avrupa şampiyonalarının resmi hesabı olan UEFA EURO , Emre için "wonderkid" (potansiyeli olan yetenekli genç futbolcu" ifadesini kullandı.

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Emre MorUEFAŞampiyonlar LigiEuroCupdoğum günükutlamawonderkid

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