Avrupa ekonomik daralmasıyla rekor kırıyor

Euro Bölgesi geçen yıl son çeyrekte, 3'üncü çeyreğe göre yüzde 1.5 küçülerek 13 yıllık tarihinin en kötü performansını sergiledi. Avrupa’nın en güçlü ekonomisi Almanya ise 2008 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 küçülerek son 19 yılın bir çeyrekteki en büyük küçülmesini yaşadı. Fransa 33 yılın en kötü dönemini yaşıyor.



AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre geçen yılın ilk çeyreğinde binde 7 büyüyen 16 üyeli Euro Bölgesi, ikinci ve üçüncü çeyreklerde binde 2'şer küçülmüştü.



Euro Bölgesi gayrı safi yurt içi hasılası 2008'in son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 daraldı.



Geçen yıl son çeyrekte, 27 üyeli AB ekonomisi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5, 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 küçüldü.



Alman ekonomisinde rekor küçülme



Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 daraldı.

Federal İstatistik Bürosu’nun ilk verilerine göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya 2008 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 küçüldü. Bu Almanya’nın 1990 yılında birleşmesinden sonra ekonomisindeki en kötü çeyrek performansı oldu. Alman ekonomisi ikinci ve üçüncü çeyrekte de yüzde 0,5 daralmıştı.



Federal İstatistik Bürosu, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesinin yatırımları ve ticareti düşürmesinin ekonominin daralmasına yol açtığını bildirdi.



Bundesbank’a göre, Alman ekonomisi 1990 yılından bu yana hiçbir zaman bir çeyrekte yüzde 1.2’den fazla küçülmedi. Alman ekonomisinin 2008’in son çeyreğinde yüzde 1.8 daralması bekleniyordu.



Geçen yıl Temmuz-Eylül döneminde yüzde 1.4 büyüyen Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasılası, son çeyrekle birlikte yıl bazında yüzde 1.6 daraldı.



Bu yıl yüzde 2.25’lik daralma bekleniyor



Hükümet yetkilileri, bu yılın ilk çeyreğinde daralmanın daha fazla olmasını bekliyor. Geçen yıl yüzde 1.3 büyüyen Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2.25 daralacağı tahmin ediliyor.

Almanya’da sanayi siparişleri ve üretimi Aralık 2008’de, imalat mallarına olan talebin düşmesi yüzünden Almanya’nın birleşmesinden bu yana en büyük yıllık düşüşü kaydetti.



Endüstri grubu VDMA, son çeyrekte teknik siparişlerin son 50 yıldaki en keskin düşüşü gösterdiğini açıkladı.



İhracatta keskin düşüş



Almanya’nın büyümesinin temel dayanağı durumundaki ihracat Kasım ayından sonra Aralık ayında da ciddi gerileme kaydederken, küresel ekonomik krize bağlı olarak araç satışlarını düşmesi Alman otomotiv şirketlerinin üretimlerini kısmasına sebep oldu. Daralma nedeniyle yükselen işsizliğin daha hızlı artacağı tahmin ediliyor.



Fransa 33 yılın en kötü dönemini yaşıyor



Fransa, ekonomik durgunluk açısından 1975 yılından bu yana en kötü dönemini yaşıyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından verilen bilgiye göre, 2008 yılının son üç ayında gayri safi milli hasıla yüzde 1,2 geriledi. Son olarak 1974 yılından yaşanan krizde Fransa'daki gayri safi milli hasıla oranı yüzde 1,6 oranında gerilemişti.



Yine INSEE tarafından verilen bilgiye göre, Fransa'da 2008 yılının son üç ayında sanayi üretiminin yüzde 8,6 düştüğü bildirildi.



Ekonomik durgunluk ve işsizlik oranlarının arttığı Fransa'da, dış ticaret açığı 2008 yılında rekor seviyede artarak 55,7 milyar Euro'ya ulaşmıştı.



Fransa'da geçen yılki ihracat 409,6 milyar Euro, ithalat ise 464,3 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Küresel kriz ile birlikte Fransa'nın gayri safi milli hasılasının 2009 yılında yüzde 1,9'a düşmesi bekleniyor.

