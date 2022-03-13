Avrupa devi, Merih Demiral için devrede

Merih Demiral, savunmaya takviye yapmak isteyen, Real Madrid'in radarına girdi. İspanyol devi milli yıldız için nabız yokluyor.

Milli stoper Merih Demiral bu sezon Atalanta ile hem Serie A'da hem Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor. 24 yaşındaki oyuncu dünya devi Real Madrid'i de peşine taktı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Real Madrid savunmaya takviye yapmak istiyor. İspanyol devi, Atalanta'daki performansıyla göz dolduran Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

Merih Demiral'ın sezon sonunda Atalanta ile sözleşmesi sona erecek ve milli stoper Juventus'a dönecek. Atalanta isterse Merih Demiral'ın 28 milyon Euro ödeyip Demiral'ı kadrosuna katabilir.

Bu sezon Atalanta ile 29 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın ağlarını sarsmıştı.