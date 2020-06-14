Avrupa'dan bir yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a resmi başvurusunu yaptı

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymayan Trabzonspor'a Avrupa kupalarından verdiği bir yıl men cezasının ardından Trabzonspor, cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi.

Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.