Avrupa'daki 11 kaplıca kasabası, UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi

Avrupa'daki 11 kaplıca kasabası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesine toplu olarak eklendi.

Almanya'daki Bad Kissingen de bulunan listede Avusturya, Belçika, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve Çekya'dan çeşitli kaplıca kasabaları yer alıyor.

Kasabaların sakinleri ikiye ayrılmış durumda

Bad Kissingen sakinlerinden Bruno Heynen, “Bunun kasaba ve son yıllarda yapılan tüm çalışmalar için harika olduğunu düşünüyorum” dedi.

Öbür yandan, Almanya'nın güney batısındaki Baden-Baden sakini Wiebke, "Giderek daha fazla turist gelirse, Airbnb için daha fazla daire kullanılacak, bu yüzden benim gibi sakinler için daha az daire olacak. Ayrıca genel olarak fiyatlar zaten oldukça yüksek. Ne kadar çok turist, o kadar kalabalık şehir" dedi.