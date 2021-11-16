Avrupa'daki hava kirliliği yılda 300 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yapılann açıklamada, hava kirliliğinin neden olduğu erken ölümlerin Avrupa genelinde her yıl yüzde 10 düştüğün belirtildi. Öte yandan hava kirliliğinin yılda 307 bin erken ölümden sorumlu olduğu belirtildi.

Bir Avrupa Ekonomik Bölgesi raporuna göre, Avrupa Birliği üyeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün en son hava kalitesi yönergelerine bağlı kalsaydı, 2019'da kaydedilen ölüm sayısı yarıya indirilebilirdi.

2019'da hava kirliliği, Almanya'da 53.800, İtalya'da 49.900, Fransa'da 29.800 ve İspanya'da 23.300 erken ölüme neden oldu. Polonya'da ise nüfus başına en yüksek rakam olan 39.300 ölüm görüldü.

Hava kirliliği, kalp rahatsızlıkları, felç, kanser ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olabilir. Çocuklarda ise hava kirliliği, akciğer gelişimine zarar verebilir, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve astımı ağırlaştırabilir.

BM sağlık kuruluşuna göre, hava kirliliği dünya çapında yılda yedi milyon erken ölüme neden oluyor.

Avrupa Birliği'nin hava kirliliği veri merkezi, bir sonraki yıl için ölümlerdeki düşüşün kıta genelinde hava kalitesinde kademeli bir iyileşmeye bağlı olduğunu söyledi.

AB, 2030 yılında 2005 yılına kıyasla ince hava kirliliğinden kaynaklanan erken ölümleri en az yüzde 55 oranında azaltmak istiyor.

Hava kirliliği mevcut oranda düşmeye devam ederse, hedefe 2032 yılına kadar ulaşması bekleniyor.