Avrupa'da Zafer Günü: 2'nci Dünya Savaşı'nın kıtada sona erişinin 75. yılı sanal etkinliklerle kutlanıyor

Avrupa, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının 75'inci yıldönümünü kapalı ve sanal Zafer Günü etkinlikleriyle kutluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle, kıtada savaşın sona ermesini simgeleyen gün dolayısıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'da liderlerin katıldığı küçük çaplı anma törenlerinin yanında, kutlamaların büyük kısmı bu yıl internete taşındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahının önünde çekilen bir videoyla kutlama mesajı yayımladı. Stoltenberg, Twitter'da yayımlanan mesajında "Avrupa'da silahlar susalı 75 yıl oldu. NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın harabeleri üzerine kuruldu. Avrupa'yla Kuzey Amerika arasında güçlü bir bağ kurduk. Bugün 30 dost ve müttefikiz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Almanya'daki üsleri ve Brüksel'deki kutlamalar sanal etkinliğe dönüştürüldü. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın bugün Belçika'da bir sanal çelenk bırakma törenine katılacağı belirtiliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth konuşma yapacak

İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri anmak üzere yapılacak 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yerel saatle 21:00'de bir konuşma yapacak.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Paris'te kapalı bir törenle meçhul asker anıtına çelenk bıraktı.

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Almanya'da Başbakan Angela Merkel Savaş Anıtı'ndaki törene başkanlık edecek.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ise törenler yarın yapılacak.

8 Mayıs 1945'te dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill, yerel saatle 15.00'te radyodan Avrupa'da savaşın sona erdiğini ilan etmişti.

Almanya bir gün önce teslim olduğunu açıklamıştı.

İkinci Dünya Savaşı, Japonya'nın teslim olmasıyla Ağustos 1945'te sona ermişti.

ABD, 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagasaki'ye atom bombası atmıştı.

2. Dünya Savaşı'nda 25 milyondan fazlası Sovyet askeri ve sivil olmak üzere 50 milyondan fazla insan ölmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 75. yıl anma etkinlikleri kapsamında, Moskova'da Fransa ve Çin liderlerinin de katılacağı büyük bir askeri geçit töreni planlamıştı ancak tören koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

https://www.youtube.com/watch?v=aan5pvxsSWE&feature=youtu.be