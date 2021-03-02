Avrupa'da Yılın Otomobili, Toyota Yaris Hybrid seçildi

Her yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nın arifesinde gerçekleştirilen Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Yaris Hybrid oldu.



1964 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Avrupa’da Yılın Otomobili yarışmasının sonuçları belli oldu. Onlarca farklı otomobil devinin katıldığı yarışmanın kazananı, Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota’nın minik üyesi Yaris oldu.

Webtekno'nun haberine göre; Toyota Yaris Hybrid, elektrikli Fiat 500, Cupra ve Volkswagen ID 3 gibi rakiplerini geride bırakarak toplamda 59 kişiden oluşan jüri tarafından birinci seçildi. Yeni gelen ödülle birlikte Toyota, Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne uzun yıllar sonra üçüncü kez kavuşmuş oldu.

22 farklı ülkeden gazeteci, Avrupa’da Yılın Otomobil Ödülü’nün kime gideceğini karar vermek için toplanıyor.



Jüriler otomobillerin donanımını, güvenlik önlemlerini, maliyet ve ücretler gibi önemli kriterleri baz alarak yaklaşık 30 modelden oluşan aday listesinde elemeler yapıyor ve finale kalmayı başaran otomobiller arasından yılın otomobili seçiliyor.