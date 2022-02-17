Avrupa'da Sheriff mucizesi devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Sheriff, Avrupa Ligi'nde de Braga'yı hüsrana uğrattı.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirip Avrupa Ligi'ne giden Moldova ekibi Sheriff'in rüya sezonu devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i deplasmanda yenip Shakhtar'dan iki maçta aldığı 4 puanla grup üçüncüsü olan Sheriff, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Braga'yı konuk etti.

Moldova ekibi 43. dakikada Sebastien Thill'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 bitiren Sheriff 82. dakikada Adama Traore'nin golüyle maça noktayı koydu.

Portekiz'in güçlü ekiplerinden Braga'yı sahasında 2-0 mağlup eden Sheriff son 16 yolunda avantajı kaptı. İki takım rövanş maçı için 24 Şubat'ta Portekiz'de karşılaşacak.

Turu geçen taraf Galatasaray'ın da yer alacağı son 16 turunda yarışacak.