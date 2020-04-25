Avrupa'da Koronavirüs salgınının bittiği ilk ülke İzlanda oldu

Avrupa'nın en uzak ülkesi İzlanda’da, son 24 saatte ilk kez hiç yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastasına rastlanmadı.

Yaklaşık 365 bin kişinin yaşadığı, İzlanda'da, şu ana kadar bin 789 Covid-19 vakasına rastlandı. Bunlardan bin 542'si iyileşirken, 10 kişi hayatını kaybetti.

Son beş günde sadece 14 Koronavirüs hastası olduğu belirlenirken, son 24 saatte kimsede virüs tespit edilemedi.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak Avrupalı sayılan ülke, böylece Koronavirüs'ü bitiren ilk Avrupa ülkesi olma unvanını da aldı.

AB üyesi olmayan İzlanda, Türkiye gibi Schengen Anlaşması'nı uyguluyor ve Avrupa ile serbest ticaret anlaşması var.