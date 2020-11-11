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Koronavirüs

Avrupa'da Koronavirüs nedeniyle can kaybı 300 bini geçti

11 Kasım 2020 19:11

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga yaşanırken, dünyadaki virüs kaynaklı ölümlerin dörtte biri Avrupa'da kaydedildi. Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısını 300 bini geride bıraktı. İtalya, İngiltere ve İspanya'da günlük ölümler rekor kırdı.

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