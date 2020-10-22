Avrupa'da kaydedilen en yüksek sayı: Fransa'da 41 bin 622 Covid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 41 bin 622 artışla 999 bin 43'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede 165 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 34 bin 210'a ulaştı.

Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 14,3'e ulaştı.