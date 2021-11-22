Avrupa'da kalabalıklar kısıtlamalara karşı sokağa inerken Avusturya'da kapanma başladı

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Avusturya, Covid-19 ile mücadele kapsamında tekrar kapanmaya dönerken hafta sonu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kısıtlamalara karşı protestolar meydana geldi.

Pazartesi gece yarısı itibariyle yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında Avusturyalılara evlerinden çalışmaları söylendi. Ülke genelinde temel ihtiyaç sağlayanlar dışında tüm işletmeler kapalı olacak.

Yeni kısıtlamaların ardından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eylemler düzenlendi. Hollanda ve Polonya'da polis ile protestocular karşı karşıya geldi.

Cumartesi günü BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü bölge direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'da aşı, maske ve Covid belgeleri ile ilgili daha sıkı önlemler yürürlüğe sokulmazsa gelecek bahar ayları itibariyle yarım milyon kişinin daha ölebileceğini ifade etti.

Geçen hafta Avusturya, Koronavirüs aşısı olmayı yasal olarak zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi oldu. Komşu ülke Almanya'da da hastanelerin doluluk oranı hızla yükselirken benzer önlemler masaya yatırılıyor.