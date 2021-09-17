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Koronavirüs

Avrupa'da ilk; İtalya'da Covid sağlık sertifikası tüm sektörlerde, her çalışan için zorunlu hâle geliyor

Aşı, PCR testi ya da hastalık geçmişi bulunmayan çalışanlar işten uzaklaştırılabilecek

17 Eylül 2021 11:57

T24 Dış Haberler

İtalya ülkede her sektörden çalışanlar için "yeşil geçiş" Covid-19 sertifikasını zorunlu tuttu. Çalışanlar, Covid-19 aşısı olduklarını, hastalık geçirdiklerini ya da PCR testi sonuçlarını göstermek zorunda olacak.

BBC'de yer alan habere göre, İtalya'nın tüm çalışanlar için aldığı karar Avrupa için ilk oldu. Covid sertifikası olmayan çalışanların işten uzaklaştırılabileceği belirtildi. Yeni uygulama, 15 Ekim'de yürürlüğe girecek.

İtalya'da yeşil geçiş sertifikası şu anda sosyal hayatın hemen hemen her alanında uygulanıyor. Okullarda da başlayan uygulama çerçevesinde şu ana kadar bazı öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı biliniyor.

İtalya hükümeti bu uygulamayı genişleterek zorunluluğu tüm sektörlerde tüm çalışanlara yönelik olacak şekilde değiştirdi. Geçerli bir yeşil sertifikası olmayan çalışanların olduğu işletmeler 1500 Euro'ya kadar ceza alabilecek.

İtalya'da aşı karşıtı bir grup olmasına rağmen, kamuoyunun çoğu hükümetin sertifika uygulamasını destekledi.

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