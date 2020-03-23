Avrupa'da futbol oynanan tek ülke Belarus kaldı

Türkiye Süper Lig'inin geçtiğimiz perşembe günü askıya alınmasının ardından Belarus Premier Ligi, Avrupa'da devam eden tek büyük turnuva haline geldi.

Önceki gün Energetyk-BGU ve BATE Borisov Belarus'un başkenti Minsk'te karşı karşıya geldi. 730 taraftarın izlediği maçta (stadın yarısı) Minnows Energetyk-BGU bir sürprize imza atarak güçlü rakibini 3-1 mağlup etti.



Arsenal, Barcelona, Gençlerbirliği ve Konyaspor takımlarında forma giyen ve geçtiğimiz sezon profesyonel kariyerini bitirme kararı alan Alexander Hleb, Berlarus'ta Koronavirüs'le ilgili neredeyse hiç tedbir alınmadığını belirtti ve durumu, "Tüm dünya Belarus ligini izliyor. Herkes televizyonunu açıp görebilir. NHL sezonu kapadığında bazı oyuncular Rusya'ya oynamaya gitmişti. Belki Messi ve Ronaldo Belarus'a gelerek oynamaya devam edebilir. Kim bilir?" sözleriyle eleştirdi.



Belarus Başkanı Alexander Lukashenko geçtiğimiz hafta Koronavirüs ile mücadele için "Traktör'de çalışan insanlar arasında virüsü konuşan yok. Köylerde traktör herkesi iyileştirecek. Tarlalar herkesi iyileştirecek." sözleriyle 'traktör terapisi' önermişti.