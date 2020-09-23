Avrupa'da bazı havayollarından yolculara 'anında sonuç veren' Covid-19 testi

Avrupa'daki bazı havayolları, seyahat eden yolculara daha fazla uçuş güvenliği sağlamak amacıyla dakikalar içerisinde sonuç veren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi cihazları için ilaç firmalarıyla görüşüyor.

Euronews'in haberine göre, firmaların bu yolla Koronavirüs salgını döneminde kaybettiği müşterileri yeniden kazanmak ve yolcu uçaklarının sağlık açısından güvenilir olduğunu göstermeyi istedikleri belirtiliyor.

Almanya'nın önemli havayollarından Lufthansa'nın konu hakkında İsviçreli ilaç firması Roche ile görüştüğü, söz konusu hızlı Covid-19 test kitlerini de bir ay içerisinde hazır hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Koronavirüs test kitlerinin tıpkı hamilelik sonucunu gösteren cihazlar gibi dakikalar içerisinde sonuç vereceği ve havalimanlarındaki yolculara sağlık görevlileri tarafından uygulanacağı açıklandı. Lufthansa firmasının uygulama sebebiyle müşterilerden ekstra bir ücret almayacağı ve testlerin bilet fiyatlarına dahil olacağı belirtildi.