Avrupa'da aşı zorunluluğuna ve kısıtlamalara karşı çıkanlar sokağa çıktı; polis müdahale etti

Yunanistan’da hükûmetin sağlık ve diğer sektör çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında gerilim çıktı. Protestocuların taş ve su şişeleri fırlatması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül’den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı. Yunanistan'da tiyatro, spor salonu ve eğlence mekânlarında girişte Covid-19 aşısını gösteren bir sertifika zorunluluğu getirilmişti.

Fransa'da da Koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına zorunlu kılınması ve sosyal yaşamın pek çok noktasında mekânlara aşı sertifikasıyla girilmesi kararı protestolarla karşılandı. Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında binlerce kişi protestolara katıldı.

Fransa'da ağustos ayından sonra kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine girerken Covid-19 aşı sertifikası ya da PCR testi gösterilmesi gerekecek. PCR testi yeni dönemde ücretli hâle gelecek.

Koronavirüs vakalarının tam normalleşmeyle yeniden arttığı Britanya'da kısıtlamaların yeniden gelmesine yönelik tartışmalar sürerken başkent Londra'da "StandUpX" adlı grubun üyeleri Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. "Aşıya hayır, karantinaya hayır", "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin" ve "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin bazı işletmelere girişlerde Kovid-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin çalışmalarını protesto etti.