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Ekonomi

Avrupa'da 200'e yakın havalimanı iflasla karşı karşıya

27 Ekim 2020 17:54

Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa birimi (ACI Europe), Avrupa'da 200'e yakın havaalanının iflas ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

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Olivier JankovecACI EuropeACI AvrupaAvrupa havalimanlarıhavalimanıhavalimanı iflas
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