Avrupa cihatçılara karşı harekete geçiyor



Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya, İsveç, İspanya, Danimarka ve Hollanda, Suriye'den Avrupa'ya dönecek cihatçılara karşı ortak bir eylem planı üzerinde uzlaşma sağladı.

Avrupa Birliği'nin Terörle Mücadele Sorumlusu Gilles de Kerchove, salı günü AB İçişleri Bakanları'nın Milano'daki görüşmesinde yaptığı açıklamada, ülkelerin Schengen Bölgesi içinde daha sıkı önlemler alınması konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Eylem planına dair ayrıntılı bilgi verilmezken, planın Avrupa'dan çıkacak ve Avrupa'ya yeniden dönecek cihatçıların tespit edilmesinin kolaylaştıracağına dikkat çekildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkelerin belirli güvenlik önlemleri konusunda Avrupa Birliği düzeyinde görüştüklerini kaydetti. Thomas de Maiziere, Schengen Bölgesi içinde cihatçıların giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol edileceklerini ifade etti.

Söz konusu uygulamanın bir takım hukuki değişikliklere ihtiyaç duyuracağını belirten Thomas de Maiziere, özellikle başta Türkiye gibi Suriye ile sınır komşusu olan ülkelerle daha iyi bir bilgi alışverişi yapılması gerektiğini belirtti.

AB Terörle Mücadele Sorumlusu Gilles de Kerchove de, Schengen Bilgi Sistemi, ülkelerin tek tek uçuş bilgi sistemleri ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol üzerinden ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının iyileştirileceğini kaydetti.

Belçika daha sıkı önlemlerden yana

Eylem planı kapsamında alınacak önlemler üzerine tartışmaya devam ediliyor. Belçika daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasından yana. Belçika, Schengen Bölgesi dış sınırlarındaki kontrollerin artırılması ve AB ülkeleri vatandaşlarının da kontrol edilmelerini talep ediyor. Hâlihazırda AB vatandaşlarının sadece pasaport süreleri kontrol ediliyor.

Avrupa Birliği içinde Suriye ve Irak'a savaşmaya gidenlerin, yeniden Avrupa'ya dönmeleri konusunda büyük bir endişe hâkim. Avrupalı cihatçıların savaş deneyimiyle yeniden Avrupa ülkelerine dönüp, terör saldırıları düzenlemelerinden endişe ediliyor.