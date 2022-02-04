Avrupa Çevre Ajansı: İklim kaynaklı olaylar Türkiye'de 4.5 milyar euro'luk hasara yol açtı

Avrupa Çevre Ajansı'nın araştırmasına göre, hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yılda Avrupa'da 85 bin ile 145 bin arasında can kaybına ve yarım trilyonluk maddi zarara yol açtı. Türkiye’deki kayıplar ise 1897 kişiyi buldu ve yaklaşık 4,5 milyar euro değerinde maddi hasar meydana geldi.

Avrupa Çevre Ajansı, 32 Avrupa ülkesini kapsayan son araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Avrupa Çevre Ajansı’nın hasar bedelleri ve kayıplar konusundaki verileri Risklayer adlı düşünce kuruluşuyla, MünihRe adlı sigorta kuruluşuna bağlı NatCatService’inden derledi. Buna göre, hava ve iklim kaynaklı olaylar 41 yıllık dönemde (1980’den 2020’nin sonuna kadar) yarım trilyon euroyu bulan maddi hasara yol açtı. Bazıları felaket boyutuna varan bu olaylar Avrupa’da 85 bin ile 145 bin arasında can kaybına da neden oldu.

Türkiye’de de 1980-2020 dönemini kapsayan 41 yıldaki hava ve iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1610 ila 1897 arası can kaybı oldu. Bu olayların neden olduğu maddi hasarın ise 3,7 ile 4,5 milyar euro arasında olduğu belirtildi.

En fazla ölüm Almanya'da kaydedildi

Avrupa’da en fazla can kaybı 42 bin kişiyle Almanya’da yaşandı. Almanya’yı 26 binle Fransa ve 21 binle İtalya izledi. Maddi kayıplarda ise 110 milyar euro ile Almanya başı çekerken, İtalya 74 milyar, Fransa ise 71 milyar euro Almanya’yı takip etti.

Son açıklanan raporu değerlendiren Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, “İklim krizinin aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini artırdığını biliyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda ne yazık ki can ve mal kaybının artacağını gösteriyor. İklim krizini durdurmak için atacağımız adımların maliyetini hesaplarken, ağır kalmanın ve iklim krizini durdurmamanın maliyetini ise görmezden geliyoruz. Açıklanan veriler bize hemen harekete geçmenin ve uyum çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor” dedi. (ANKA)