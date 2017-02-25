Avrupa, Cenk Tosun'un ayağına geliyor

Bu sezon Beşiktaş forması altında attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve Mario Gomez’i aratmayan Cenk Tosun, siyah - beyazlı takımda en çok takip edilen futbolcu oldu.

Özellikle İngiliz kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına giren milli oyuncu için, bazı takımların scoutları, Galatasaray maçına gelecek.

Norvich City kulübünün yetkilileri bu sezon defalarca Cenk Tosun için Türkiye’ye gelirken, derbide adları sır gibi saklanan başka İngiliz kulüplerin de bu futbolcuyu takip edeceği bildirildi.

Derbiye gelecek olan scoutlar, Cenk dışında, Tolgay, Oğuzhan ve Talisca’yı da yakından takip edecekler.