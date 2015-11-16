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Dünya

Avrupa bu saldırganın bulunması için alarma geçti

Fransa polisi fotoğrafını yayınladı: Dünya bu saldırganı arıyor

16 Kasım 2015 13:22

Fransız polisi, Paris'i cuma gecesi kana bulayan terör eylemlerinin sorumlularından birisi olduğunu bildirdiği Abdeslam Salah'i arıyor. Paris'teki saldırıların sorumlularından biri olduğu belirtilen Belçika doğumlu Abdeslam Salah'ın yakalanması için tüm Avrupa'da alarma geçildi


Radikal'in haberine göre;  polis, zanlının fotoğrafını ve kimlik bilgilerini yayımlayarak, halktan bu şahsı gördükleri takdirde en yakın güvenlik gücüne bildirmelerini istedi. Polis açıklamasında, Abdeslam Salah isimli şahsın 1.75 metre boyunda ve kahve rengi gözlü olduğu belirtilerek, zanlının 15 Eylül 1989 Belçika Brüksel doğumlu olduğu bilgisine yer verildi.

 

Fransız güvenlik yetkilileri; Herhangi bir müdahalede bulunmamaları ve 'insan avı' başlattıklarını söyledi

 

Zanlının oldukça tehlikeli olduğu uyarısı yapılan açıklamada, bu şahsı görenlerden, terör saldırıları sonrası acil oluşturulan "197" numaralı telefon hattını aramaları ve kendilerinin kesinlikle herhangi bir müdahalede bulunmamaları istendi. AFP'ye konuşan Fransız güvenlik yetkilileri, kaçan saldırganın yakalanması için 'insan avı' başlattıklarını söyledi.

Paris'te önceki gece yaşanan terör saldırılarından bir bölümü üç erkek kardeş tarafından düzenlendi. AFP'ye konuşan güvenlik yetkilisi, kaçan saldırganın, bu kardeşlerden biri olduğunu belirtti. Yetkili, kardeşlerden birinin Belçika'da tutuklandığını, bir diğerinin ise saldırıda öldüğünü söyledi.Paris'i önceki akşam kana bulayan art arda gerçekleşen saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetti, 99'u ağır 352 kişi de yaralandı. Altı farklı noktada gerçekleşen saldırılar sonucu 7 terörist ölmüş, saldırıları IŞİD terör örgütü üstlendi.

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