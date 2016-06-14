Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyükelçisi istifa etti

Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyükelçisi Hansjörg Haber, görevinden istifa etti. Alman Büyükelçi Hansjörg Haber, Ağustos 2015'te AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'na getirilmişti.

Ankara'daki bir AB delegasyonu yetkilisinin yaptığı açıklamada istifaya ilişkin herhangi bir sebep gösterilmedi. Reuters'ın geçtiği haberde Haber'in, AB ile yapılan göçmen anlaşması konusunda Türkiye'nin tutumunu eleştirdiği ve açıklamaları nedeniyle dışişleri bakanlığına çağrıldığı hatırlatıldı.

Geçtiğimiz ay Haber, bir grup gazeteciye vize muafiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, AB’nin vize muafiyeti için Türkiye’nin yerine getirmesini istediği 72 kriterin 2013'ten itibaren belli olduğunu belirterek, "Bir atasözümüz var. ‘Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek’, burada tersi oldu" ifadelerini kullanmıştı.

AB'nin Türkiye Büyükelçisi Hansjörg Haber, mayıs ayı ortasında Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatı konusundaki açıklamaları nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Haber'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vize serbestisi konusundaki eleştirilerine yönelik, “Biz bireylerle değil, devletlerle anlaşma yaparız” açıklamasının yanı sıra "Bizim bir atasözümüz var: Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek... Burada tam tersi oldu" sözleri Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.