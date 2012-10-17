Avrupa Birliği’nin İran’a karşı yaptırımlarını artırma kararı

Avrupa Birliği'nin İran'a karşı uyguladıkları yaptırımları arttırma kararından ilk etkilenen, uydudan yayın yapan İran televizyonları ve radyoları oldu. Bu anlamda Avrupa'nın en büyük en uydu sağlayıcısı olan Eutelsat ve İngilizce yayın yapan Press TV'nin de aralarında bulunduğu İran’a ait 19 radyo ve televizyon kanalının yayınını kesti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Eutelsat’ın Paris’teki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin çalışmaları sonucu Fransız Ulusal Ajansı’ndan gelen bilgiler doğrultusunda yayın kesme kararının alındığı” ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, kapatma kararının başka bir nedeni de, BBC Farsça ve Amerikan’ın Sesi Radyosu’nun Farsça bölümü gibi yayınların yöneticilerinin üç yıldır dile getirdikleri “İran’dan gelen ‘parazit yayınlar’ hakkındaki şikâyetler” olduğu bildirildi.

İran hükümeti, Eutelsat’ın engellemesini kınadı. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Hüseyni, karartma kararının yasadışı olduğunu ve “Batı’nın desteklediğini iddia ettiği ifade ve haberleşme özgürlüğünün ihlali” olduğunu söyledi. Avrupa Birliği pazartesi günü İran’a karşı ekonomik yaptırımları artırma kararı almış; gemicilik, bankacılık ve sanayi sektörlerine ilişkin yeni ve katı önlemleri hayata geçireceğini bildirmişti. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bu kararın “insan haklarına aykırı” olduğunu iddia etmişti.