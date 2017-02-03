Avrupa Birliği'nden Malta'da göçmen zirvesi

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin liderleri, Avrupa'ya göçmen akınını ele almak için Malta'nın başkenti Valetta'da bugün bir araya geliyor.

28 ülkenin liderlerinin katılacağı zirve gündeminde Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan gelen göçmenlerin yanısıra yeni ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler ve İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) müzakereleri de var.

Zirve, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin göçmen akınını durdurmak için Libya ile anlaşma sağlamasının ardından yapılıyor. İtalya, Libya'ya insan kaçakçılarıyla mücadele için fon ve eğitim verme vaadinde bulunmuştu.

İtalya'nın sahil güvenlik güçleri perşembe günü yaptığı açıklamada 24 saat içinde bin 750 göçmenin Akdeniz'de kurtarıldığını söyledi.

Gentiloni konuya ilişkin açıklamasında "Göçmen akınının yönetimini güçlendirmek istiyorsak AB'nin tümünden ekonomik bir taahhüt verilmeli" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de zirve öncesinde yaptığı açıklamada göçmenlerle ilgilenen kuruluşlara daha fazla AB desteği verileceğini söyledi.

Mogherini "Avrupalı olarak insan haklarını ve kölelik durumlarını yönetmek için sorumluluklarımız var. Bugün AB'nin kararlarında hayatları kurtarmak ve göç yönetiminde insani muameleyi artırmak amacıyla Uluslararası Göç Örgütü'ne ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne desteğimizi artırdığımızı göreceksiniz" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da kaçakçılık çetelerini engellemek ve ölümcül deniz yolculuklarının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Tusk "İnsanların çölde ya da denizde ölmelerini engellemek için tek yol bu. Bu ayrıca Avrupa'da göç konusunda kontrol sağlamak için de tek seçenek. Bu amaca ulaşabiliriz" dedi.