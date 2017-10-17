Avrupa Birliği’nden Kerkük’te diyalog çağrısı

Irak ordusunun Kerkük vilayetinde kilit noktaları Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı peşmergeden almasının ardından Avrupa Birliği (AB) tarafların diyalog kurması ve şiddete son vermesi yönünde çağrı yaptı.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile Pazartesi akşamı telefonda görüşen AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, görüşmesinde bu çağrının dile getirildiğini açıkladı ve ayrıca Irak için yeni bir sivil güvenlik misyonu planlandığını duyurdu. Mogherini bu misyonun, ülkedeki yetkililere "Irak ulusal güvenlik stratejisinin sivil kısmında” destek olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

25 Eylül’de IKBY’nin Kerkük de dahil olmak üzere kontrol ettiği bölgelerde yaptığı bağımsızlık referandumundan yüzde 92 “evet” oyunun çıkmasının ardından Bağdat yönetimi ile IKBY arasındaki çatışmalar çıkmış, Irak ordusu pazartesi günü Kerkük'teki valilik binasını ve askeri havalimanını ele geçirmişti.

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