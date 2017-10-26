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Dünya

Avrupa Birliği'nden ilk elektronik imza

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği’nin  (AB) elektronik olarak imzalanan ilk yönetmeliği, Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda (AP) “Gaz arzının güvenliği” konusundaki gözden geçirilmiş yönetmeliği, AP Başkanı Antonio Tajani ve K

26 Ekim 2017 14:08

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği’nin  (AB) elektronik olarak imzalanan ilk yönetmeliği, Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda (AP) “Gaz arzının güvenliği” konusundaki gözden geçirilmiş yönetmeliği, AP Başkanı Antonio Tajani ve Konsey’in Estonya Dönem Başkanı Matti Maaskias tarafından imzalandı.
Atılan imza AB’nin ilk elektronik imzası olarak kayıtlara geçti. İmza, AB kurumlarının dijital alanda bir dönüşüm yaşadığını ve kamusal çözümler için dijitalleşmenin kullanılmaya başlandığına işaret ediyor.
İmzanın, AB\'nin işletmeler, vatandaşlar ve kamu otoriteleri arasında güvenli ve kesintisiz elektronik etkileşimleri sağlamak için öngörülebilir bir düzenleme ortamı sağlayan \"eIDAS\" uygulanmasına ilişkin taahhüdünü gösterdiği belirtildi.
Atılan ilk elektronik imzayı yorumlayan Konsey’in Estonya Dönem Başkanı Matti Maaskias, “İnanıyorum ki artık bütün hukuki işlemlerimizi elektronik olarak imzalayacağız. Böylece, hem zaman hem de kağıt israfının önüne geçebiliriz” dedi.

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