Avrupa Birliği'nde mobil dolaşım ücretleri bugün kalktı

Avrupa Birliği ülkeleri arasında mobil dolaşım ücretlerinin kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme 15 Haziran'da yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren AB vatandaşları diğer AB ülkelerinde mobil veri, arama ve SMS hizmetlerinden ek ücret ödemeden faydalanabilecek, kendi ülkesi dışına çıktığında paketindeki dakikalarla özel numaralar hariç tüm AB numaralarını arayabilecek.

Avrupa Komisyonu, bunun AB'nin en büyük başarılarından biri olarak niteledi.

Ancak tüketiciler paketlerini aşmaları durumunda yine yüksek ücretlerle karşılaşabilecekler.

BBC Teknoloji Muhabiri Rory Cellan-Jones, telekomünikasyon şirketlerinin bu yasaya karşı uzun süre direndiğini fakat yasanın uzun uğraşlar sonucu yürürlüğe girdiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Joseph Muscat ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude ortak bir basın açıklaması yayınlayarak "Bunun için 10 yıldan uzun bir süredir uğraşıyorduk. Artık dolaşım ücretleri tarihe karıştı" dedi.

Türkiye Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen İngiltere'deki bazı telekomünikasyon şirketleri Türkiye'yi de serbest dolaşım hakkının bulunduğu ülkeler listesine alırken bazıları ise serbest dolaşımı yalnızca AB ülkeleri ile sınırladı.