Avrupa Birliği'nden ikinci 'iç güvenlik' uyarısı

AB Komisyonu, iç güvenlik paketinin ürettiği gerilimden endişe ettiğini duyururken, TBMM'de paketle ilgili müzakereler sırasında siyasi partiler arasında yaşananlardan da kaygı duyduğunu açıkladı. AB, AKP iktidarının söz vermesine rağmen paketin hazırlanmasında kendilerine danışılmadığını da ima etti.

Bir soru üzerine açıklama yapan Sözcü Maja Kocijancic, AB'nin iç güvenlik paketine ilişkin ikinci uyarısını yaptı. İlerleme raporlarında da vurgulandığı üzere iç güvenlik gibi hassas konularda başarılı reformlar yapılabilmesi için başta sivil toplum olmak üzere paydaşlarla geniş istişarelerin hayati ehemmiyette olduğunu söyleyen Kocijancic, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile Genişleme Müzakereleri'nden sorumlu AB Komiseri Johannes Hanh'ın 12 Şubat'taki görüşmesinde konunun gündeme getirildiğine dikkat çekti. Sözcü, "Komisyon Meclis'teki ciddi hadiseler de dahil olmak üzere paketle ilgili ülkede ortaya çıkan gerilimlerden endişe etmektedir" dedi.

AB Komisyonu'nun paketin bütün maddelerinin gözden geçirilmesi için 'kapsamlı görüşmelere'e hazır olduğu belirtilen açıklamada Brüksel, üye ülkeler ve Türkiye'nin üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi uzmanlarının görüşlerinin de alınmasını tavsiye etti. AB yetkilileri, AKP iktidarının sözlerine rağmen önemli yasama konularında hala kendileri ile istişare edilmediğini savunuyor.