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Dünya

'Avrupa Birliği yol ayrımında'

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) eski başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupa Birliği’nin güven krizi yaşadığını söyledi

01 Kasım 2013 18:30

 

Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girişinin 20. Yıldönümü vesilesiyle AFP Ajansı’nın sorularını yanıtlayan AMB eski başkanı Jean-Claude Trichet, vatandaşın Avrupa’ya karşı hoşnutsuzluğunun dikkate alınmasını istedi.
 

Demokratik meşruiyet vurgusu

 
Avrupa Birliği'nin (AB) yapılandırılmasının tarihi önemde olduğunu kabul eden Trichet, buna karşılık “başta yüksek işsizlik olmak üzere bazı göstergelerin AB'nin yol ayrımında olduğunu ortaya koyduğunu” söyledi.
“AB’nin demokratik meşruiyeti bir sorundur” diyen Trichet, çözüm olarak üyeleri doğrudan vatandaş tarafından seçilen Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerini artırmaya çağırdı.
 

'Sorun, Maastricht'e uyulmaması'

 
AB üyesi ülkelerde bütçe açığının yüzde 3'ü aşmamasını öngören Maastricht düzenlemesini savunan Trichet, “AB 2008’den bu yana mali krizle mücadele ediyorsa, bunun nedeni Maastricht antlaşması değil, Maastricht düzenlemelerine uymayan bazı büyük AB ülkeleridir” ifadesini kullandı.
Özellikle Fransa, Almanya ve İtalya'nın sözkonusu kriterlere 2003 ve 2004 yıllarında karşı çıktıklarını kaydeden Jean-Claude Trichet, “ilerliyen yıllarda AB'nin karşılaştığı sorunların en önemli nedeninin disiplinsizlik olduğunu” vurguladı.
 

Maastricht Antlaşması

 
Maastricht Antlaşması bundan 20 yıl önce, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmişti. Trichet, belgenin hazırlık sürecinde Fransa’yı temsil etmişti. Ekonomi ve para birliğinin temeli olan Maastricht Antlaşması, daha sonra ortak para birimi Euroya geçişi mümkün kılmıştı.
(Deutsche Welle Türkçe)

 

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