Avrupa Birliği, yardım paketi açmazından çıkamıyor: Macaristan lideri Orban, Hollandalı mevkidaşını "komünist taktikleri" kullanmakla suçladı

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Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, supranasyonel organizasyonun teklif edilen 1.8 milyar dolarlık yardım paketinin şartları üzerinde şiddetli bir biçimde tartışmaya devam ediyor.

5 aylık bir aradan sonra ilk defa yüz yüze düzenlenen AB 27 Liderler Zirvesi'nde anlaşmaya yönelik adımlar atılsa da, görüşmelerin üçüncü gününe de batı ve doğu ülkeleri arasındaki görüş farklılıkları damga vurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hollandalı mevkidaşını ülkesinin eski komünist liderlerinin taktiklerini kullanmaklar suçladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin başka üye ülkelere nakit para desteği verilmesi için daha fazla borca giremeyeceğini savundu. Gençliğinde ülkesindeki komünist rejime karşı durduğu bilinen Macaristan'ın milliyetçi lideri ise Rutter'nin "muhalefeti ezmek için Sovyet taktikleri kullandığını" söyledi.

Rutte, toplantıdan sonra, "Bazı noktalarda dün akşam durum iyi görünmüyordu, ancak adım adım ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Liderlerin tartışmaları daha çok hangi ülkenin yardım fonundan ne kadar pay alacağı konusunda yoğunlaştı. Birlik ülkeleri, Brüksel'in 7 yıllık bütçesi konusunda da fikir ayrılığına düştü.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael akşam yemeği sırasında gerçekleştirdiği konuşmada liderlere, "Dünyaya Avrupa içinde birlik ve güven inşa edebileceğimizi mi göstereceğiz, yoksa anlaşamayarak güvensizlik tarafından baltalanmış, zayıf bir Avrupa'nın yüzünü mü göstereceğiz?" diye sordu.

Temmuz'un sonunda liderlerin yine bir araya geleceği bir görüşme planlandı.