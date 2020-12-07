Avrupa Birliği, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zafer ilan ettiği seçim sonuçlarını seçimlerin uluslararası standartlara uygun yapılmadığı gerekçesiyle kabul etmediğini açıkladı.

"Seçim sonuçları AB tarafından tanınamaz" sözleriyle AB'nin remi duruşunu vurgulayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB Dışişleri Bakanları'nın ortak mektubunu kamuoyuyla paylaştı. Mektupta başkanlık ve milletvekili seçimlerinin "güvenilir, kapsayıcı ve şeffaf" olması çağrısında bulunuldu.

Euronews'in haberine göre; Borrell, AB (Dışişleri) Bakanlarının bu seçimlerin "asgari uluslararası standartlara uymadığı ve Venezuela halkını seçimlere katılım konusunda harekete geçiremediği" değerlendirmesine oy birliği ile katıldığını belirtti.

Ancak Borrell, AB'nin muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımaya devam edip etmeyeceği konusunda bilgi vermedi. Guaido halen 50'den fazla ülke tarafından mevcut parlamento döneminin sona ereceği 5 Ocak'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanınıyor. Meclis Başkanı olan Guaido, Maduro'nun ilan ettiği son seçimlerde sandalyesini kaybetmiş durumda.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, ülkede 6 Aralık pazar günü yapılan genel seçimlerde 20 milyon kayıtlı seçmenden yalnızca 5 milyon 200 bin kişinin oy kullandığını ve katılım oranının yalnızca yüzde 31 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Konsey'in açıkladığı sonuçlara göre Maduro'nun lideri olduğu Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve Maduro'ya destek verek müttefikleri oyların yüzde 67,6'sını alarak Ulusal meclis'te çoğunluğu elde etti.