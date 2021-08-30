"Avrupa Birliği üyeleri Afganistan'dan göç dalgasını durdurmak için birlikte hareket edecek"

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içişleri bakanlarının yapacağı Afganistan gündemli toplantıdan önce hazırlanan taslak metinde, AB ülkelerinin Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan kontrolsüz göçü önlemek için birlikte hareket edeceği belirtildi.

Reuters’ın ulaştığı taslak metinde “Alınan derslerden yola çıkılarak, Avrupa Birliği ve üye ülkeler, koordine ve düzenli bir karşılık hazırlayarak geçmişte görülen kontrolsüz büyük ölçekli yasa dışı göç hareketlerinin yeniden yaşanmaması için ortak hareket etmeye kararlıdır” ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yıl sonuna kadar yarım milyon Afgan’ın ülkeden ayrılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Salı günü Brüksel’de gerçekleşecek toplantının taslak metninde Afganistan’ın komşu ülkelerine desteğin güçlendirilmesi yönünde bir karar da yer aldı.

Reuters’ın haberinde “Türkiye, 2015’te Suriye’den kaçan milyonlarca insanın kontrol altına alınmasına Avrupa Birliği’nin desteğiyle yardım etse de, Ankara’nın Covid-19 pandemisi, ekonomik durum gibi gerekçelerle çok sayıda Afganı kabul etmek konusunda daha az istekli olduğu görülüyor” ifadeleri yer aldı.