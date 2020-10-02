Avrupa Birliği, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de 'sopa' gösterdi: "Provokasyonlar bitmezse yaptırım uygulanabilir"

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "baskı ve provokasyonlarının devam etmesi" durumunda yaptırım uygulama kararı alabileceklerini belirtti.

27 ülkelik supranasyonel blokun liderlerinin bir araya geldiği zirvenin ardından açıklamalarda bulunan von der Leyen, "Türkiye ile pozitif ve yapıcı bir ilişki istiyoruz. Bu Ankara'nın da çıkarlarına olur" diye konuştu.

İlişkilerin ancak Türkiye'nin "baskı ve provokasyonlara son vermesi durumunda" iyiye gideceğini söyleyen Komisyon Başkanı, "Bu sebeple şu an itibariyle Türkiye'nin yeni tek taraflı hamlelerden kaçınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Komisyon Başkanı, Türkiye'nin tek taraflı girişimlere devam etmesi durumunda "bütün enstrüman ve seçenekleri kullanacaklarını" ifade etti.

Ursula von der Leyen, Aralık'ta Türkiye'nin durumun üzerine tekrar görüşüleceğini ifade etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael, geçen haftalarda yaptığı açıklamada zirvede Türkiye için bir "havuç ve sopa" yaklaşımı belirleyeceklerini söylemişti.

Avrupalı haber ajanlarına açıklamalarda bulunan Michel, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak, "Dış politikamız için gerekli araçları belirleyeceğiz; bir havuç ve sopa yaklaşımı. Yani ilişkileri iyileştirmek için hangi araçları kullancağımızı, eğer bize saygı gösterilmezse hangi araçları kullanacağımızı seçeceğiz" dedi. Michel, "Bize saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu.