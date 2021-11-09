Avrupa Birliği, Türkiye'den alacağı 6 tarım ürününde zirai ilaç kontrolünü artıracak

Avrupa Birliği, Türkiye'den ithal edeceği limon, portakal, mandalina, nar, biber ve asma yaprağında pestisit (zirai ilaç) kontrol sıklığını artırıyor.

Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlanan Karar 24 Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü karar ile ilgili İhracatçı Birliklerine yazı gönderdi. Yazıda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den ithal edeceği yaş meyve ve sebzede analiz sıklığını artıracağını bildirdi.

Hangi ürün ne kadar kontrol edilecek?

Bu kapsamada Türkiye'den Avrupa Birliği’ne ihraç edilecek ürünlerde pestisit kontrol sıklığı şöyle olacak:

- Limonda pestisit kontrol sıklıkları yüzde 20 olarak uygulanacak,

- Yüzde 10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberler ile tatlı olmayan biberlerde kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

- Yüzde 5 kontrol sıklığına tabi mandalina ve benzeri narenciye melezlerinde kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

- Yüzde 10 kontrol sıklığına tabi portakallarda ve narda kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

- Asma yaprağında ise pestisit kontrol sıklığı yüzde 20’den yüzde 50’ye yükseltildi.