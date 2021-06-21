"Avrupa Birliği, temmuz itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini Koronavirüs'e karşı aşılama hedefine ulaşabilir"

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, AB'nin temmuz ayı itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini Koronavirüs'e karşı aşılama hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde hâlihazırda yetişkin nüfusun yüzde 55'inin ilk dozu, yüzde 32'sinin ise ikinci dozu aldığını söyleyen Keersmaecker, AB'ye 357 milyon 700 bin dozluk yeni teslimat yapıldığını ifade etti.

Keersmaecker, bunlardan 310 milyon 700 bininin ülkeye ulaştığını ve kayıt altına alındığını duyurdu.

Geçen haftanın verilerine göre, haftada 25 milyondan fazla aşılama yapıldığını dile getiren Keersmaecker, üye ülkeler arasındaki farkların kapatılması için çalışıldığını kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 Koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıları kapsıyor.