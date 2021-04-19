"Avrupa Birliği, tedarikteki sürekli eksikler nedeniyle AstraZeneca sözleşmesini yenilemeyebilir"

Avrupa Birliği'nin aşı tedariğinden sorumlu komisyon üyesi Thierry Breton, AB'nin Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren AstraZeneca'yla yapılan aşı tedarik anlaşmasının yenilenmeyebileceğini söyledi. Breton, AstraZeneca aşı tedariğindeki sürekli eksiklikleri vurguladı.

Fransız televizyon kanalı BFM-TV'ye konuşan Breton "Biz pragmatiğiz. Aşılardan sorumlu isimli olarak benim önceliğim sözleşme imzaladıklarımızın aşıları belirlenen zamanda belirlenen miktarda getirmesi" dedi.

Breton, AstraZeneca'nın 2021'in ilk çeyreği için AB'ye 120 milyon doz taahhütte bulunduğunu ancak yalnızca 30 milyon ulaştırdığını söyledi. AB'yla AstraZeneca'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Breton "Hiçbir şey kesin değil, görüşmeler sürecek" dedi ve ekledi: "Anlaşmanın yenilenmemesinin tıbbi veya epidemiyolojik bir nedeni yok. Aşının faydaları Covid-19'la karşılaştırıldığında çok yüksek"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 2021'in ikinci çeyreğnde Pfizer ve BioNTech aşısından 50 milyon doz daha beklediğini söylemişti.