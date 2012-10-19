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Dünya

Avrupa Birliği: Suriye'den Türkiye'ye yapılan top atışlarını kınıyoruz

Suriye ile yaşanan ‘top atışı’ kriziyle ilgili Türkiye’ye bir destek de Avrupa Birliği’nden geldi

19 Ekim 2012 01:23

AB'den Suriye ile yaşanan krizde Türkiye'ye destek mesajı geldi. Devlet Başkanları Zirvesi'nin yarın yayınlanacak sonuç bildirgesinde 'Türkiye topraklarının bombalanması' nedeniyle Suriye hükümeti kınandı.

Brüksel'de toplanan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yarın yayınlanacak sonuç bildirgesinde "Suriye kuvvetlerinin Türkiye topraklarını bombalamasını şiddetle kınıyoruz" ifadesinin yer aldı öğrenildi.
 
Suriye hükümetinin kınandığı bildirgede, AB liderleri taraflara ‘itidalli olma’ çağrısında bulundu.
 
Ayrıca,"Bildirege Suriye'yi komşularının toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olmaya çağrıyoruz" ifadesi yer aldı.
 
Suriye'de geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesi için AB'nin müttefikleriyle çalışmayı sürdüreceği belirtilen sonuç bildirgesinde, Suriye içindeki tüm tarafların şiddetten uzak durması istendi.
 

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