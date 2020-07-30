Türkiye, AB'nin güvenli seyahat listesine yine giremedi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini daralttı. Türkiye, güvenli seyahat edilebilir ülkeler listesine yine dahil edilmedi.

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesini güncelledi. Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları, önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak. Önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.