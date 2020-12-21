Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısıyla ilgili kararı bugün verecek

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Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), bugün Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının onayı için karar verecek.

AFP'nin aktardığına göre, Amsterdam merkezli EMA, ilk olarak 29 Aralık'ta beklenen görüşme kararını, ülkelerin aşılamaya başlama isteğinin ardından önce çekti. Britanya, ABD ve Kanada'da onay alan Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısı için AB'nin kararı bugün belli olacak.

EMA'nın bir yıllık koşullu pazarlama izni vermesi durumunda Avrupa Birliği aşılama süreçlerine 27 Aralık'ta başlayabilecek.

EMA yöneticisi Emer Cooke, "Avrupa genelinde Koronavirüs vakaları hızla artıyor. Piyasaya aşı sürülmesinin gerekliliğinin farkındayız" dedi.

ABD'li şirket Moderna'nın aşısıyla ilgili de EMA, 6 Ocak'ta görüşecek.