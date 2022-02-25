Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım paketinden "SWIFT" çıkmaması, Kiev'i öfkelendirdi

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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulanacağını söyleyen Avrupa Birliği'nin paketinde SWIFT sisteminden çıkarılmaması Kiev'de hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD ve Avrupa Birliği tarafından açıklanan "ağır yaptırımlar" arasında SWIFT maddesinin yer almaması üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlı Dimitro Kuleba, tepkisini dile getirdi. Twitter'dan mesaj yazan Kuleba şunları söyledi:

"Bu konuda diplomatik davranmayacağım. Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması konusunda şüpheleri olan herkes, masum Ukraynalı kadın, erkek ve çocuklarının kanlarının ellerinde olduğunu bilmeli. RUSYA'YI SWIFT'ten çıkarın"

SWIFT neden önemli?

SWIFT yani "Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu" sınır ötesi ödemeleri hızlandıran ve böylece uluslararası ticareti kolaylaştıran bir mesajlaşma sistemi. SWIFT sistemine bağlı bankalar sistem içindeki diğer bankalarla ödemeler için ilişki kurabiliyor.

Rusya'nın bu sistemden çıkarılması, finans kurumlarının ülke içine ya da dışına para göndermesini imkansız hâle getireceği belirtiliyor.

Çeşitli ülkeler Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması için beklememek gerektiğini düşünürken, AB liderlerinden bu konuda bir adım gelmedi.

Britanya destekledi; çok sayıda ülke karşı çıktı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, pek çok meslektaşının bu konuda çağrıda bulunduğunu ancak Rusya'nın çıkarılması durumunda olacakların daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Britanya'dan kaynaklar, Başbakan Boris Johnson'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı konuşmada, SWIFT konusunda görüşünü dile getirdiğini söyledi. Johnson'ın diğer dünya liderleriyle yaptığı G7 konuşmasında da Rusya'nın çıkarılmasını savunduğu, tek destekleyenenin Kanada Başbakanı Justin Trudeau olduğu belirtildi.

Üçüncü pakette yer alabilir

Almanya'dan diplomatik kaynaklar, İtalya ve Kıbrıs'ın bu adımı atmak konusunda en endişeli ülkeler olduğunu söyledi.

Avrupalı bir diplomat "Savaşı durdurma diyaloğu için bazı kapılar hep açık bırakılmalıdır" dedi.

The Guardian'ın aktardığına göre, yetkililer, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasının üçüncü bir yaptıırm paketinde mümkün olabileceğini söylüyor.