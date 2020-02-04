Avrupa Birliği'nin en yetkili diplomatı: Trump'ın 'Orta Doğu Barış Planı' belirlenen uluslararası parametrelerin dışında

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Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkili diplomatı Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği 'Orta Doğu Barış Planı'nın "anlaşılan uluslararası parametrelerin dışında" olduğunu söyledi.

Borrell Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nden bahsederek, "AB, 1967'den bu yana işgal altında olan topraklarda İsrail'in egemenliğini tanımıyor" diye konuştu.

"İlhak konusunda atılması planlanan adımlar uygulanırsa, bunlara meydan okunmaması mümkün değildir" ifadeleri içeren bir açıklama yayınlayan Borrell, "Çözülmemiş statü sorunları İsrail ile Filistin arasında direkt müzakereler ile çözülmelidir" dedi.

Trump geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Plana birçok ülke ve uluslararası grup tepki gösterdi.